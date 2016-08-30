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Аппетит инвесторов к риску остается высоким

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки фьючерсов на нефть Brent частично отыгрывают вчерашние потери в ожидании публикации статданных по запасам и производству нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после роста накануне сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют слабо позитивную динамику. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник в основном снизились. При этом британский фондовый рынок был закрыт в связи с нерабочим днем (Summer Bank Holiday). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0.41%) в понедельник стал одним из лидеров снижения среди ведущих европейских фондовых индексов, что было обусловлено понижением котировок акций автопроизводителей Daimler (-0.9%), Volkswagen (-1.5%) и промышленного концерна Siemens (-0.5%). Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле выступил с критикой продолжения политики низких процентных ставок в еврозоне, заявив, что в долгосрочной перспективе последствия низкой процентной ставки или даже отрицательной наносят экономике вред. В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (-0.4%) в понедельник понес потери из-за падения котировок акций нефтегазового гиганта Total (-0.9%), банков BNP Paribas (-0.8%), Societe Generale (-1%) и производителя стали ArcelorMittal (-2.9%).

Фондовый рынок США в понедельник прибавил. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0.58%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказало повышение котировок акций IBM (+0.9%) и страховщика Travelers (+1.1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.26% благодаря росту котировок акций компаний из сектора информационных технологий, в котором отметились повышением бумаги Facebook (+1.3%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.52%) в понедельник также показал позитивную динамику, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+1.0%). Оптимизма инвесторам вчера прибавили вышедшие данные по доходам и расходам населения США, указавшие на хорошее самочувствие американских потребителей.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1990 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в случае дальнейшего улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор может отыграть понесенные днем ранее потери, прикрыв образовавшийся в начале этой недели гэп. При этом внутридневная динамика российского фондового рынка будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, публикации данных экономической статистики и происходящих событий. Аппетит инвесторов к риску остается высоким, поддерживается публикацией компаниями большей частью хороших финансовых результатов и позитивными корпоративными новостями.

В числе предстоящих российских корпоративных событий сегодняшнего дня, способных оказать влияние в целом как на фондовый рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов Акрона, АФК Система, Группы компаний ПИК и ряда других компаний. Ожидается выступление главы Сбербанка Германа Грефа. Конференц-звонки, посвященные финансовым результатам, проведут АЛРОСА и ЛУКОЙЛ.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»