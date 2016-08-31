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Индекс ММВБ не в состоянии расти

Индекс ММВБ сегодня в течение торговой сессии вплотную приближался к "круглой" отметке в 2000 пунктов, однако после открытия торгов на фондовом рынке США и публикации сильного индекса потребительской уверенности от Conference Board, с резким откатом нефтяных котировок растерял весь внутридневной рост. По состоянию на 18:00 по московскому времени индекс ММВБ пытается удержаться на отметке 1985 пунктов, что, учитывая отсутствие значимых новостей и рыночную инерцию, ему вполне по силам. Динамика ключевых секторов разнонаправленная: нехотя дешевеют ключевые "фишки" под давлением внешней конъюнктуры, а рост показывают акции, поддержанные корпоративными идеями, в первую очередь финотчетностью. Сегодня лучше рынка акции телекомов, благодаря росту сильно отклонившегося от фундаментально обоснованных уровней МТС (+1,7%), а также металлургический и горнодобывающий сектор, где продолжают фазу роста Распадская (+2,3%), Мечел (+1,4%), Алроса (+2,6%), РусАл (+1,5%) и ВСМПО-Ависма (+3,5%). А вот НорНикель (-0,1%) и Северсталь (-0,8%) не растут в конце дня.

Хуже рынка ситуация в нефтегазовом секторе и электроэнергетике, чему способствуют, соответственно, слабая нефть и ослабление рубля. В "нефтянке" заметно снижаются курсы акций Роснефти (-0,7%) и Транснефти (-0,9%), при, в целом сдержанно-отрицательной динамике прочих ликвидных акций. В электроэнергетике тенденция к фиксации прибыли более выраженная, - наиболее ликвидные бумаги здесь теряют 0,3%-2,4% (наиболее слабо смотрятся "префы" Россетей (-2,4%) и ОГК-2 (-2,3%), а растут Мосэнерго (+2,4%), Юнипро (+0,4%), МОЭСК (+1,8%), Иркусткэнерго (+2,9%), а также продолжающиеся переоцениваться "префы" Ленэнерго (+5,1%). Из региональных МРСК отметим также повышение МРСК Центра (+2,2%) при весьма высокой торговой активности.

В финасекторе умеренно растет ВТБ (+0,8%), а вот Сбербанк не сумел удержаться в зоне роста, слабо теряя по обыкновенным бумагам и около 1% - по привилегированным.

Отметим из растущих бумаг Ленту (+2,5%), Соллерс (+1,5%), а также вышедший к отметке в 100 руб. Аэрофлот (+5,3%), из снижающихся - КАМАЗ (-1,0%) и раллировавшие вчера АвтоВАЗ (-0,6%) и РБК (-1,5%).



Индекс ММВБ, вслед за мировыми рынками, не в состоянии расти, - для преодоления отметки в 2000 пунктов необходим рост в нефти. Но и идти ниже зоны 1970-1980 пунктов рынку также нет поводов - настрой на рост у участников рынка сохраняется, чему способствуют корпоративные новости и идеи, а также ожидания, что просадка в нефти и на рынке акций США будет локальной. По нашему мнению, охлаждение рынка завтра выглядит вероятным, но будет носить умеренный характер.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк