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Курсы валют в Иркутске: 31 августа минимальный курс продажи доллара составил 65,56 руб., евро - 73 руб

31 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 57-65,05 рубля за доллар, курс продажи составил 65,56-67,9 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 27 коп. и составил 65,05 рубль. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 66 коп. и составил 65,56 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 64,5-72,67 рубля за евро, курс продажи составил 73-76,2 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 37 коп. и составил 72,70 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 31 коп. и составил 73 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк

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Служба новостей СИА.

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