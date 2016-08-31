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Поведение цен на нефть пока остается ключевым драйвером

31 августа 2016

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть Brent слегка прибавляют на фоне заявлений Ирака о готовности присоединиться к возможной договоренности о заморозке добычи нефти и ослаблении позиций доллара США на международном валютном рынке. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после снижения накануне сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о вероятном небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 (-0.25%) снизился, а из числа входящих в его состав бумаг наибольшее негативное влияние на его динамику оказали упавшие в цене акции горнодобывающих компаний Rio Tinto (-4.7%), BHP Billiton (-3.7%), Glencore (-4.3%), оказавшиеся под давлением на фоне падения цен на металлы. Сдержало снижение британского индекса повышение котировок акций банков HSBC (+1.9%), Lloyds (+1.5%), Barclays (+1.9%), поддержанное ожиданиями роста прибыли банков, несмотря на вышедшую хуже ожиданий статистику по потребительскому и ипотечному кредитованию в Великобритании.

В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (+0.75%) во вторник прибавил благодаря подъему котировок акций нефтегазового гиганта Total (+1.1%) и банков BNP Paribas (+1.9%), Societe Generale (+1.8%). Немецкий фондовый индикатор DAX (+1.07%) стал вчера лидером роста среди ведущих европейских фондовых индикаторов на фоне повышения стоимости акций автопроизводителей Volkswagen (+2.0%), BMW (+2.1%), Daimler (+1.8%) и банков Deutsche Bank (+3.8%), Commerzbank (+2.8%).

Фондовый рынок США во вторник понес незначительные потери. Индекс "голубых фишек" Dow Jones просел на 0.26%, а наибольшее отрицательное влияние на его поведение оказало снижение котировок акций авиакосмического гиганта Boeing (-1.6%), торговой сети Home Depot (-0.8%) и компании Apple (-0.8%). Индекс high-tech биржи NASDAQ опустился на 0.18% из-за падения котировок акций компаний из сектора информационных технологий. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.2%) также показал нисходящую динамику. Снижением в его отраслевом спектре вы делился индекс сектора коммунальных услуг (-1%), а ростом – индекс финансового сектора (+0.8%). Согласно опубликованным данным, совокупная чистая прибыль банков США во 2-м квартале достигла максимальной отметки за последние шесть лет. Это произошло в основном благодаря увеличению чистого процентного дохода и сокращению судебных издержек у банков. Оптимизма инвесторам вчера также прибавили вышедшие лучше ожиданий данные по достигшему максимума в этом году индексу потребительского доверия в США, указавшие на хорошее самочувствие американских потребителей.

Российский рынок акций во вторник понес умеренные потери. Индекс ММВБ снизился на 0.05%. Индекс РТС упал на 0.35% в контексте ослабления позиций рубля, продолжившегося из-за падения цен на нефть. Наибольшее негативное влияние на динамику индексов ММВБ и РТС вчера оказало снижение котировок акций Газпрома (-0.5%).

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в спокойном ключе в районе 1985-1990 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что внутридневная динамика российского фондового рынка будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, публикации данных экономической статистики и происходящих событий. Мощным драйвером рыночных движений сегодня могут стать новости с нефтяного рынка, в частности, данные статистики по запасам нефти и её производству в США. В числе предстоящих российских корпоративных событий сегодняшнего дня, способных оказать влияние в целом как на фондовый рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающуюся телеконференцию с инвесторами по финансовой отчетности Газпрома.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»

 


/ СИА /



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