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Российский фондовый рынок вчера предпринял попытку штурма отметки 2000 пунктов по индексу ММВБ, которая не увенчалась успехом

На мировых рынках в середине недели наблюдается смешанная динамика: инвесторы не находят конъюнктурных факторов для продолжения роста рынков в условиях увеличивающейся вероятности повышения ставки ФРС до конца года, снижения спекулятивного спроса к товарным активам, фундаментальной слабости европейского банкового сектора и отсутствия сильных позитивных сюрпризов от экономики и динамики корпоративных прибылей. Потребность в новых драйверах для роста чувствуется сейчас по большинству фондовых, товарных и валютных активов. Мы думаем, что оживление на глобальных рынках начнется с середины сентября, когда пройдут очередные заседания ФРС, ЕЦБ, Банка Англии, состоится встреча ОПЕК+, а также начнется новый деловой сезон, а участники рынка займутся приукрашиванием балансов (window-dressing) перед завершением отчетного года в США. Сегодня наиболее важными с точки зрения формирования рыночной тенденции событиями может стать публикация данных по динамике числа рабочих мест в США от ADP и PMI Чикаго, а также еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. А в пятницу блок данных по рынку труда в США может вновь изменить распределение вероятностей повышения ставки ФРС и повлиять на динамику основных валютных пар, что, учитывая возросшую чувствительность цен на нефть с динамикой доллара, может оказать влияние и на динамику фьючерсов на Brent.

Российский фондовый рынок при практически нейтральном внешнем фоне вчера предпринял попытку штурма отметки 2000 пунктов по индексу ММВБ, которая не увенчалась успехом ввиду изменения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка.

Сегодня к открытию торгов вновь наблюдается практически нейтральная диспозиция. Фьючерс на нефть Brent дрейфует вблизи отметки 48.3 долл./барр., азиатские рынки преимущественно в плюсе, фьючерс на S&P500 в нейтральной зоне. Открытие торгов сегодня может пройти вблизи отметки 1985 пунктов ММВБ, до вечерней статистки по запасам нефти и нефтепродуктов в США индекс может колебаться практически в нейтральной зоне.

Илья Фролов, Промсвязьбанк

