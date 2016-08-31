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До конца текущей недели рубль будет стабильным

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 50,00 коп. (+0,77%), до 65,25 руб., курс евро – на 26,50 коп. (+0,37%), до 72,72 руб.

Центральный банк России с 31 августа понизил официальный курс доллара США к рублю на 17,38 коп., до 64,9072 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,5013 руб., что ниже предыдущего дня на 29,83 коп.

Во вторник торги по доллару США и единой валюте завершились в плюсе. Российская валюта подешевела к иностранным на фоне снижения нефтяных котировок после выхода американской статистики.

Индекс потребительского доверия от Conference Board в августе подскочил до максимального уровня с сентября 2015 года – 101,1 пункта. Данные оказались лучше прогноза 97,0 и июльского показателя 96,7 (пересмотрен с 97,3).

Баррель Brent подешевел на 2,6%, до $48,22. Отчёт повысил вероятность повышения процентной ставки ФРС США в сентябре с 21% до 24%, чем оказал поддержку доллару США и давление на национальную валюту.

Масла в огонь подлил заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Мансур Моазами. Он заявил, что страна намеревается нарастить объем добычи нефти с 3,8 до 4,75 млн баррелей в сутки.

Вечером вышли данные от Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 0,94 млн, до 525,2 млн баррелей. Данные совпали с ожиданиями рынка, поэтому нефть подорожала. Запасы бензина снизились, дистиллятов – увеличились.

Вечером участники рынка ожидают официальные данные от Минэнерго США (прогноз +0,921 млн баррелей). Несмотря на вчерашнее ралли доллара США, прогнозируется восстановление цен до $49 в рамках коррекции. Повышение цен выше $49,30 вернёт цену на нефть к уровню $50 за баррель.

В первой половине дня российская валюта получит поддержку от Минфина РФ. Ведомство днём проведёт аукцион по размещению ОФЗ на 15 млрд руб. Падение цен на нефть ниже $48 за баррель откроет дорогу доллару к отметке 66 руб. В среду от курса доллара ожидается снижение в диапазон 64,90-65,00 руб. Умеренно оптимистичные прогнозы по рублю останутся в силе пока не выйдет пятничный отчёт по рынку труда в США. До конца текущей недели не стоит ожидать продолжительного укрепления доллара. И только лишь при сильных макроэкономических данных из США можно прогнозировать повышение курса американской валюты к рублю до уровня 66 руб.

Владислав Антонов, аналитик Альпари