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Курсы валют в Иркутске: 2 сентября минимальный курс продажи доллара составил 66 руб., евро - 73,99 руб

2 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 57-65,57 рубля за доллар, курс продажи составил 66-73,31 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 42 коп. и составил 65,57 рубль. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 41 коп. и составил 66 руб. По такому курсу доллар продают Байкалкредобанк и Банк Открытие.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 64,5-73,65 рубля за евро, курс продажи составил 73,99-77,1 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 90 коп. и составил 73,65 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 80 коп. и составил 73,99 руб. Такой курс евро продажи предложил Бинбанк.

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Служба новостей СИА.

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