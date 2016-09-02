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Курсы валют в Ангарске: 2 сентября минимальный курс продажи доллара 66,15 руб., евро - 74,05 руб

2 сентября 2016

2 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 63-65,57 рубля за доллар, курс продажи составил 66,15-68,43 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 42 коп. и составил 65,57 рубль. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 55 коп. и составил 66,15 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 70,86-73,65 рубля за евро, курс продажи составил 74,05-76,31 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 90 коп. и составил 73,65 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 85 коп. и составил 74,05 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.


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