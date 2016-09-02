Комментарии

Котировки нефти могут сформировать отскок на фоне длинных выходных в США

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть Brent пытаются сформировать отскок после самого масштабного за последние полгода 3-х дневного падения на фоне сообщений об уменьшении добычи нефти в Мексиканском заливе из-за непогоды и сокращения внутри недельными игроками объема ранее накопленных коротких позиций. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг преимущественно снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 0.52%, а из числа входящих в его состав бумаг наибольшее негативное влияние на его динамику оказали упавшие в цене акции нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-2.2%), BP (-2.1%), фармацевтических компаний GlaxoSmithKline (-2.4%), AstraZeneca (-1.8%), а также телекома Vodafone (-2.8%). Сдержало снижение британского индекса повышение котировок акций банков HSBC (+0.7%), Lloyds (+2.2%), поддержанное ожиданиями роста прибыли в банковском секторе. Британский фунт вчера существенно укрепился к доллару США благодаря вышедшим значительно лучше ожиданий данным по деловой активности в производственном секторе Великобритании, восстановившейся после провала, обусловленного голосованием по вопросу выхода страны из Евросоюза.

В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (+0.03%) в четверг слегка прибавил под влиянием повышения стоимости акций страховой компании AXA (+1.0%) и банка BNP Paribas (+2.7%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0.55%) стал вчера аутсайдером среди ведущих европейских фондовых индикаторов на фоне падения акций энергетического гиганта E.ON (-3.0%) и концерна Bayer (-2.2%).

Фондовый рынок США в четверг преимущественно незначительно прибавил. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0.1%, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций ритейлера Wal-Mart (+2%) и компании Procter & Gamble (+1.2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.27% благодаря росту котировок акций компаний из секторов информационных технологий и потребительских товаров. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.09 п.) практически не изменился, а снижением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (-0.5%). Выступившая вчера глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила, что нынешний низкий уровень процентных ставок ФРС не является “эффективным решением” для долгосрочных проблем.

Российский рынок акций в четверг не показал единой динамики. Индекс ММВБ прибавил 0.27% благодаря росту котировок акций Сбербанка (+0.5%), ВТБ (+2.5%) и ЛУКОЙЛа (+0.9%). Долларовый индекс РТС упал на 0.56% в контексте ослабления позиций рубля.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в спокойном ключе в районе 1980 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в преддверии «длинных» выходных в США и ожидающейся сегодня публикации ключевых данных по американскому рынку труда активность инвесторов будет приглушенной. При этом внутридневная динамика российского фондового рынка будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, публикации данных экономической статистики и происходящих событий.

В числе предстоящих российских событий сегодняшнего дня, способных оказать влияние в целом как на фондовый рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающиеся новости с открывшегося во Владивостоке Восточного экономического форума, в рамках которого, как планируется, будет заключено более 140 соглашений на общую сумму порядка полутора триллионов рублей.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»