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Российский фондовый рынок несмотря на весьма слабую нефть удерживается в районе максимумов по индексу ММВБ

В четверг мировые рынки акций продемонстрировали разнонаправленную динамику. Определенную поддержку рынкам в первой половине дня оказали неплохие данные по индексам деловой активности в Китае и странах еврозоны, однако к вечеру настроения несколько ухудшились после публикации весьма слабого ISM в промышленности США (индикатор упал ниже 50 пунктов впервые с февраля). На этом фоне доллар немного ослабил позиции против большинства валют, однако это практически не оказало поддержки товарным активам. Нефть тестировала отметку 45.5 долл/барр.; трейдеры пока не обращают внимания на конъюнктурные факторы поддержки, связанные с ураганами в Мексиканском заливе и повышением шансов на формализацию соглашения о заморозке добычи, после смягчения позиции Саудовской Аравии. Мы полагаем, что приближение заседаний мировых центробанков и встреча ОПЕК+ в середине сентября, а также эффект от приукрашивания балансов перед завершением отчетного периода США будут способствовать сохранению положительной динамики рынков в текущем месяце.

Российский фондовый рынок несмотря на весьма слабую нефть удерживается в районе максимумов по индексу ММВБ. Мы отмечаем сохраняющуюся фундаментальную привлекательность российского фондового рынка. Основными катализаторами для роста в сентябре могут стать ожидаемое нами повышение цен на нефть до 51-53 долл./барр., а также возобновление тенденции к ослаблению доллара против корзины валют (DXY) после заседания ФРС 21 сентября, что может побудить глобальных инвесторов к наращиванию позиций в высокодоходных активах. На этом фоне индекс ММВБ в сентябре может уверенно закрепиться выше отметки 2000 пунктов, а РТС – превысить 1000 пунктов впервые с мая 2015г.

Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон. Стабилизация цен на нефть вблизи отметки 45.5 долл./барр. при маловыразительной динамике на азиатских фондовых площадках задает нейтральный настрой на открытие торгов. Мы полагаем, что период пониженной волатильности на российском фондовом рынке может продлиться еще на некоторое время, заметные движения котировок могут наблюдаться лишь по «идейным» бумагам во «втором эшелоне». Из значимых событий сегодня стоит отметить блок данных по рынку труда в США. Учитывая слабую кадровую компоненту вчерашнего ISM в промышленности они могут выйти слабее прогнозов.

Илья Фролов, Промсвязьбанк

