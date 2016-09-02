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Американская статистика расставит все по местам

На российские площадки постепенно возвращаются покупатели. ММВБ к 13.00 мск. повысился на 0,55% до 1987,84 пунктов, РТС вырос на 0,79% до 952,41 пунктов. Умеренный оптимизм вызван новой попыткой нефти Brent восстановиться от минимумов. Тем не менее, накануне выхода важной статистики в США игроки предпочитают не рисковать.



Агентство Bloomberg продолжает снабжать рынок энергоносителей поводами для волатильности. Сегодня оно сообщило, что представители Саудовской Аравии выражают оптимизм в отношении возможного консенсуса на сентябрьской встрече в Алжире. Этого оказалось достаточно, чтобы котировки Brent восстановились от минимумов на 45,30 и вплотную подошли к отметке 46 долларов. В целом же участники рынка уже с долей скепсиса относятся к идее согласия между членами ОПЕК по заморозке объемов добычи.



Основным релизом пятницы и всей недели обещает стать отчет NFP в США, от которого напрямую будут зависеть ожидания повышения ставки ФРС. В июле темпы создания рабочих мест превысили прогнозы – показатель отразил подъем на 255 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 4,9%, при этом доля работоспособного населения увеличилась до 62,8%. Часовая зарплата также увеличилась, прибавив 8 центов или 2,6% г/г, а средняя рабочая неделя выросла до 34,5 часов. Аналитики ждали основной показатель на уровне 180 тыс. и снижения уровня б/р до 4,8%. Фактические данные подтвердили, что американский рынок труда пребывает в неплохой форме. Если августовский показатель совпадет с ожиданиями на уровне 186 тыс./4,8% или превысит их, это может послужить поводом для повышения ставки ФРС уже в сентябре. При таком сценарии развития событий USD

устремится вверх, а мировые фондовые рынки (в том числе и российские) обречены на разворот от текущих максимумов.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс