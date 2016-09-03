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Рубль резко вырос

В пятницу российский рынок акций закончил торговую сессию с неплохим ростом на волне растущего оптимизма, что ФРС, вероятно, отложит повышение процентных ставок на сентябрьском заседании банка. Изменение настроений произошло после публикации более слабых данных по занятости за август.



В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+2,01%), металлургического (+1,12%) и нефтегазового (+1,06%) секторов.



Индекс ММВБ закрылся ростом на 1,36% на отметке 2003.77 пункта. Индекс РТС вырос на 2,59% и остановился на уровне 969.86 пунктов, на волне взлета курса российского рубля против доллара США и евро.



Цены на сырую нефть в пятницу сначала стабилизировались на фоне слов главы РФ В. Путина о необходимости соглашений о заморозке объемов добычи сырой нефти. А затем слабые цифры по NFP усилили рост нефтяных котировок уже на фоне ослабления американского доллара. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России взлетела на 2,90% до 46,77 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,92% до 44,42.



На валютном рынке рубль резко вырос против доллара США и евро, стимулируемый укреплением котировок нефти, ослаблением курса доллара на валютном рынке Форекс и заметно снизившимися ожиданиями по росту ставок

от Федрезерва на сентябрьском заседании. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра упала в регулярную торговую сессию на 1,26% до 65,09 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 1,57% до 72,63

рублей.



Неожиданно слабые данные по занятости в Штатах разочаровали рынки, но ситуация может измениться на следующей неделе, если члены ФРС продолжат вербальные интервенции в пользу повышения процентных ставок.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital