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Выход индекса ММВБ выше 2000 пунктов, и обновление локальных или исторических максимумов по ряду "фишек" - весьма обнадеживающий знак

Индекс ММВБ сегодня перешел к уверенному росту, торгуясь по состоянию на 17:45 по московскому времени выше "круглой" отметки в 2000 пунктов при поддержке улучшившейся конъюнктуры мировых рынков и возвратном движении котировок Brent в зону 46-47 долл./барр.

Сильные движения курсовой стоимости продемонстрировал ряд "голубых фишек" нефтегазового и финансового секторов, обеспечивший своим секторам опережающий рост по сравнению с индексом ММВБ. Так, в первую очередь, отметим усиление ралли в акциях ВТБ (+4,4%), "упершихся" в линию сопротивления долгосрочного понижательного тренда (район 7,4 коп.) на фоне заявления руководства банка о возможности промежуточных дивидендов, а также обновление исторических максимумов по Сбербанку (+1,7%). В нефтегазовом секторе отметим силу Роснефти (+2,6%), Лукойла (+1,9%) и Башнефти (+1,8%).

В металлургическом и горнодобывающем секторе резко прибавили акции РусАла (+3,5%) на фоне ожидания изменений в структуре акционеров, а также ММК (+3,1%) и НЛМК (+1,5%). На уровне рынка торговались "фишки" сегмента (НорНикель: +1,1%; Северсталь: +1,0%) при откате сильно перегретых бумаг Мечела (-2,1%; па: -5,7%).

В прочих секторах лишь отдельные бумаги в состоянии показывать сильную динамику. Так, потребсекторе лучше рынка двигаются лишь Магнит (+2,0%) и М.Видео (+1,7%), в электроэнергетике - ОГК-2 (+4,9%) и Иркутскэнерго (+2,9%), в строительном секторе - ГК ПИК (+1,5%), в Internet-секторе - Qiwi (+2,2%).

В аутсайдерах сегодня включенный накануне США в санкционный список Мостотрест (-1,8%) и Лента (-1,6%).



Выход индекса ММВБ выше 2000 пунктов, и обновление локальных или исторических максимумов по ряду "фишек", на наш взгляд, - весьма обнадеживающий знак в условиях роста американского рынка акций. Так как в понедельник выходной в США, позитивный импульс индекса S&P500 и нефти (мы ждем возврата котировок Brent в 48-50 долл.) окажет поддержку мировым рынкам в начале недели. Также стоит отметить и публикацию индексов PMI в секторе услуг, традиционно неплохих.

Мы ждем развития тенденции к росту в ключевых российских акциях в начале следующей недели.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк