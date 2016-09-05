Комментарии

ФБ ММВБ утвердила 9 дополнительных выпусков биржевых облигаций БИНБАНКа совокупным объемом 16 млрд рублей

5 сентября 2016

Банк увеличил потенциальный объем к размещению биржевых облигаций серии БО-02, утвердив на ФБ ММВБ девять дополнительных выпусков совокупным объемом 16 млрд рублей к биржевым облигациям серии БО-02.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа общим объемом 108 млрд рублей, из которых на биржевые облигации серии БО-02 приходится 19 млрд рублей.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень листинга ФБ ММВБ, что говорит о высоком кредитном качестве ценной бумаги. 


/ СИА /



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