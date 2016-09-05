Комментарии

Курсы валют в Иркутске: 5 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,44 руб., евро - 73,15 руб

5 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-65,1 рубля за доллар, курс продажи составил 65,44-68,31 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 47 коп. и составил 65,1 рубль. Такой курс покупки предложил Байкалкредобанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 56 коп. и составил 65,44 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 65-72,65 рубля за евро, курс продажи составил 73,15-76,6 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 100 коп. и составил 72,65 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 84 коп. и составил 73,15 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.

* * *

Служба новостей СИА.

Телефон/факс: (3952) 701-305 , 701-300

E-mail: postbox@sia.ru.

