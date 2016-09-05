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ММВБ: рекорд за рекордом

Российские площадки продолжают устанавливать рекорды. К 12.00 мск. ММВБ держится в плюсе на 0,71% до 2018,04 пунктов, РТС прибавляет 1,35% до 982,99 пунктов. Сейчас актуальны сразу несколько факторов, способствующих развитию ралли на российском рынке. Во-первых, ММВБ смог закрыть неделю выше уровня 2000 пунктов, что для быков послужило четким сигналом стабильности восходящего тренда.

Во-вторых, котировки нефти пытаются восстановиться и вновь подбираются к отметке 48 долларов. Заявления президента России Владимира Путина о том, что Россия поддержит координированные меры поддержки рынка, продолжают оказывать благоприятное воздействие на цены.

В-третьих, участники рынка сейчас активно отыгрывают статистику по занятости в США. В пятницу стало известно, что экономика США в августе создала лишь 151 тыс. рабочих мест, хотя ожидалось 180 тыс. При этом наиболее тревожным компонентом отчета Министерства труда США стали темпы роста заработной платы – показатель увеличился лишь на 0,1% м/м, хотя в июле рост составлял 0,3%. Это резко снизило вероятность скорого

повышения ставки в США, поскольку в текущих условиях переход ЦБ к жесткой денежно-кредитной политики не выглядит оправданным.

На фоне угасания вероятности скорого повышения ставки в США покупатели вернули себе контроль на мировых рынках. Скорее всего, в течение недели оптимистичный настрой инвесторов будет преобладать.

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс