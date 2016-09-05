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"Мы отмечаем сохраняющуюся фундаментальную привлекательность российского фондового рынка"5 сентября 2016
Пятничный блок данных по рынку труда усилил позиции рисковых активов, что стало следствием небольшого понижения вероятности повышения ставки ФРС (до 32% на сентябрь). На этом фоне значительный подъем продемонстрировали как развитые, так и развивающиеся рынки акций, при этом несколько укрепились и местные валюты EM. Дополнительным подспорьем для роста рынков акций стал также подъем цен на нефть, что во многом стало реакцией на готовность крупнейших нефтепроизводителей, в первую очередь Саудовской Аравии и Ирана, сотрудничать с целью стабилизации ценовой конъюнктуры нефтяного рынка, что повышает шансы на формализацию соглашения о «заморозке» добычи. Впрочем, ни одна из стран пока не сформулировала никаких конкретных предложений. На текущей неделе мы ожидаем, что на глобальных рынках сохранится повышательная динамика, способствовать этому может как макроэкономическая статистика, так и заседание ЕЦБ (чт). Во-первых, данные по PMI в секторе услуг могут оказаться на уровне/лучше прогнозов, что позволит нивелировать значение слабых цифр по индексам деловой активности в промышленности. Во-вторых, европейский регулятор может подтвердить контролируемость ситуации в банковском секторе и сделать определенные шаги, демонстрирующие готовность и далее оказывать поддержку экономике – речь может идти как о расширении срочности программы выкупа активов, так и о номинальном увеличении ее объемов и/или включения в перечень новых классов финансовых инструментов.
Российский фондовый рынок в пятницу впервые в истории преодолел психологическую отметку 2000 пунктов. Мы отмечаем сохраняющуюся фундаментальную привлекательность российского фондового рынка, что в случае реализации положительного сценария движения по активам развивающихся рынков позволяет рассчитывать на усиление притока капитала и дальнейшее движение вверх. Сегодня к открытию торгов формируется умеренно позитивный внешний фон. Близость цен на нефть к отметке 47 долл./барр. и сохранение положительной динамики на мировых рынках акций может привести к развитию тенденции к росту рублевого индекса. Вместе с тем, в начале торговой сессии не исключено обратное тестирование отметки 2000 пунктов, что может быть связано с локальной перегретостью после пятничного ралли, а также отсутствием североамериканских инвесторов (сегодня в США выходной – День труда).
Илья Фролов, Промсвязьбанк