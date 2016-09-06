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После американского «Дня Труда» инвесторы обычно настроены оптимистично

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки фьючерсов на нефть Brent прибавляют, подтягиваясь к отметке в $48 за баррель на фоне сообщений о повышении Саудовской Аравий цен на нефть для потребителей в Азии и США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США немного «плюсуют». Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник не показали значительных изменений, растеряв к концу дня весь положительный прирост, который показывали в его начале. Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 0.22%, а из числа входящих в его состав бумаг наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказали упавшие в цене акции табачной компании British American Tobacco (-1.3%), банка Lloyds (-2.1%) и фармацевтических компаний GlaxoSmithKline (-0.6%), AstraZeneca (-0.7%). Сдержало снижение этого фондового индикатора повышение котировок акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1.1%), BP (+0.9%), отмечавшееся на фоне подъема мировых цен на нефть. Оптимизма британским инвесторам прибавили вышедшие данные по деловой активности в сфере услуг Великобритании, указавшие на самый большой прирост соответствующего индекса PMI в этом веке.

В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (-0.02%) в понедельник незначительные потери под влиянием снижения котировок акций банков BNP Paribas (-0.92%), Societe Generale (-1.1%) и фармацевтической компании Sanofi (-0.4%). Негативное влияние от понижения котировок этих акций на индекс CAC большей частью компенсировалось повышением акций нефтегазового гиганта Total (+0.7%) и авиастроительной корпорации Airbus (+1.3%), объявившей о заключении сделки на общую сумму $6,5 млрд. на поставку 40 воздушных судов. Немецкий фондовый индикатор DAX (-0.11%) также понес умеренные потери на фоне падения котировок акций концернов Bayer (-0.7%) и Siemens (-0.6%), которое нивелировалось повышением акций производителя спортивных товаров Adidas (+1.3%).

Фондовый рынок США в понедельник был закрыт в связи с нерабочим днем (национальный праздник – «Дня Труда»). В сезонном плане после «Дня Труда» американский фондовый рынок, как правило, прибавляет, что обычно сопровождается ослаблением позиций доллара США на международном валютном рынке. Напротив, усиление позиций доллара США после американского «Дня Труда» существенно повышает шансы на развитие коррекции в индексе "широкого рынка" США S&P500.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в спокойном ключе в районе 2020 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, увидеть рост активности инвесторов после «длинных выходных» в США, связанных с национальным праздником Днем Труда. Стоит отметить, что индекс ММВБ в последние годы после американского Дня труда в среднем демонстрировал тенденцию к повышению, а отечественные инвесторы были настроены достаточно оптимистично. Вместе с тем динамика российского фондового рынка в перспективе будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, публикации данных экономической статистики и происходящих событий, среди которых сегодня стоит выделить запланированное заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации Федерального Собрания РФ в котором примут участие глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, а также ряд других официальных лиц.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»