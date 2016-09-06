Комментарии

Торги откроются вблизи отметки 2020 пунктов по индексу ММВБ с дальнейшим усилением роста в течение дня

Глобальные рынки в целом продолжили поступательный рост в понедельник. В условиях пониженной торговой активности, вызванной выходным днем в США и Канаде, инвесторы отыгрывали идею, связанную с небольшим понижением вероятности повышения ставки ФРС до конца года, а также неплохой блок данных по индексам деловой активности. Кроме того, способствовало сохранению положительной динамики фондовых активов также улучшение конъюнктуры нефтяного рынка после публикации совместного заявления России и Саудовской Аравии о «необходимости сдерживания избыточной волатильности цен», что вывело в лидеры роста акции нефтедобывающих компаний. Кроме того, положительную динамику в Европе вновь продемонстрировали металлурги. Банковский сектор выглядел неуверенно перед заседанием ЕЦБ. От европейского регулятора участники рынка не ждут ни понижения ставок, ни расширения объемов выкупа активов. Вместе с тем мы полагаем, что позитивный сюрприз от заседания все же возможен, и выразится он может в увеличении срочности программы выкупа активов, и/или во включении в перечень новых классов финансовых инструментов. Помимо этого в фокусе внимания новости с саммита G20, завтрашнее выступление главы Банка Англии в британском парламенте и «бежевая книга» ФРС (среда).

Российский фондовый рынок обновил максимумы, закрепившись выше 2000 пунктов по индексу ММВБ на фоне повышения цен на нефть при весьма умеренном укреплении курса рубля. Мы продолжаем рассчитывать на положительную динамику рынка акций в ближайшие несколько недель на фоне ожидаемого улучшения ценовой конъюнктуры на товарных рынках и улучшении восприятия российского странового риска, а также общего возобновления притока капитала в высокодоходные активы развивающихся рынков по мере ослабления ожиданий повышения ставки ФРС и сохранении проактивной позиции ЕЦБ и Банка Англии.

Сегодня к открытию торгов формируется умеренно позитивный внешний фон. Цены на нефть пока удерживаются ниже 48 долл./барр., на азиатских площадках наблюдается умеренный рост, фьючерсы на S&P500 после длинных выходных в слабо положительной зоне. Мы полагаем, что открытие торгов состоится вблизи отметки 2020 пунктов по индексу ММВБ с дальнейшим усилением роста в течение дня.

Илья Фролов, Промсвязьбанк