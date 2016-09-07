Комментарии

Индекс ММВБ растет четвертую сессию подряд и уже выглядит слегка перегретым

MICEX: 2040 (+1.1%) | RTS: 995 (+1.8%) | USDRUB: 64,54 (+0.6%) | BRENT: 46,93 (-1.5%)

(данные на 18:35)



КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ:



Российский рынок акций во вторник продемонстрировал уверенный рост на фоне повышения спроса на «голубые фишки» после появления в СМИ информации о решимости Минфина провести законопроект, обязывающий госкомпании выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО, на этот раз директива может быть бессрочной, а расходы на инвестпрограмму учитываться не будут. Именно этот внутренний фактор позволил российскому рынку выступить значительно сильнее мировых аналогов, торговая активность сохраняется на повышенном уровне.



В лидерах роста акции Газпрома (+3.9%), инвесторы не теряют надежды на то, что на щедрые дивиденды по итогам текущего года, столь необходимые для пополнения российского бюджета в условиях низких цен на нефть. При этом слабая динамика цен на нефть ограничила покупательский интерес к бумагам нефтяных компаний (ЛУКОЙЛ: +0.8%; Роснефть: +1.1%). При этом наблюдавшееся сегодня укрепление курса рубля вызвало продажи по привилегированным акциям Сургутнефтегаза (-0.5%), которые уже практически сошлись в паритет с «обычкой». В финансовом секторе спрос фокусировался в привилегированных акциях Сбербанка (+1.5%), где сохраняется идея игры на сужение спрэда к голосующим акциям, особенно в свете директивы о выплате дивидендов. И хотя вопрос о выплате повышенных дивидендов банками пока остается открытым, солидная чистая прибыль по итогам года создает соблазн для правительства в текущие, непростые для бюджета времена. Среди металлургических компаний выделилась Алроса (+4.1%), здесь, впрочем, наблюдалась не связанная с дивидендами переоценка – эта госкомпания одна из немногих уже перешла на требуемую правительством норму в 50%. Бурное ралли продолжилось в угольном сегменте, в лидеры повышения здесь вышли акции Мечела (ао: +3.6%; ап: +7.5%), Белона (+5.8%) и Распадской (+2.9%). Из ориентированных на внутренний рынок компаний стоит отметить локальное снижение в акциях Аэрофлота (-0.7%) в рамках фиксации прибыли и, несмотря на сильные поддерживающие новости о планах повышения операционной эффективности. Розничные сети показатели весьма сдержанный прирост (Магнит: +0.7%; Дикси: +0.6%; М.Видео: +1.4%). В электроэнергетике возобновился подъем акций Россети (ао: +1.9%), ТГК-1 (+3.8%), Иркутскэнерго (+10%).



Индекс ММВБ растет четвертую сессию подряд и уже выглядит слегка перегретым, однако сохраняет инерцию для движения в диапазон 2050-2065 пунктов в случае стабилизации цен на нефть и неагрессивного укрепления курса рубля. Завтра участники рынка могут попытаться взять еще один психологический рубеж – отметку 1000 пунктов по индексу РТС.



Илья Фролов, Промсвязьбанк