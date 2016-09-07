Комментарии

Индекс РТС обладает потенциалом для закрепления выше психологического уровня 1000 пунктов

7 сентября 2016

Слабые данные по индексу ISM в сфере услуг США (показатель упал до минимумов с февраля 2010г. и составил лишь 51.4 пункта), последовавшие за неубедительным  пятничным отчетом по занятости привели к дальнейшему сокращению оценки вероятности повышения ставки ФРС, что в свою очередь определило курс на повышение стоимости рисковых активов на торгах во вторник. Активы развивающихся рынков чувствовали себя в этой диспозиции наиболее уверенно, заметно прибавив как по фондовым индексам, так и валютам (в лидерах укрепления к доллару – бразильский реал и южноафриканский ранд). Товарные активы, в первую очередь нефть, пока не демонстрирует выраженной тенденции, совместное заявление России и Саудовской Аравии в понедельник пока оказывает весьма умеренное влияние на цены. Ведь после провала переговоров о «заморозке» добычи в апреле, трейдеры больше не верят в договороспособность нефтеэкспортеров и считают, что встреча в Алжире обречена на провал. Другой интересной темой этой недели может стать заседание ЕЦБ. Регулятор во вторник сообщил о сокращении объемов покупки рыночных активов в августе относительно июля, что может указывать на обостряющийся дефицит соответствующих параметрам программы активов. Мы полагаем, что в этой связи ЕЦБ может завтра принять решение как о продлении срочности программы выкупа активов, так и о включении новых классов финансовых инструментов. На наш взгляд, это может оказать положительное влияние на рыночный сентимент. Сегодня важным событием станет публикация «бежевой книги» ФРС.

Российский фондовый рынок на фоне позитивной конъюнктуры на глобальных рынках продемонстрировал уверенный рост. Поддержку рынку оказало сообщение о намерении Минфина ввести обязательную бессрочную директиву на выплату госкомпаниями 50% от чистой прибыли по МСФО, что вывело в лидеры весовые «голубые фишки». Мы продолжаем рассчитывать на положительную динамику рынка акций в ближайшие несколько недель на фоне ожидаемого улучшения ценовой конъюнктуры на товарных рынках и улучшении восприятия российского странового риска, а также общего возобновления притока капитала в высокодоходные активы по мере ослабления ожиданий повышения ставки ФРС.

Сегодня к открытию торгов формируется слабо позитивный внешний фон. Открытие торгов пройдет вблизи отметки 2040 пунктов ММВБ, в течение дня не исключены попытки продолжить ралли. Индекс РТС обладает потенциалом для закрепления выше психологического уровня 1000 пунктов.

Илья Фролов, Промсвязьбанк
 


/ СИА /



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