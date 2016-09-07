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Индекс ММВБ продолжит ставить рекорды

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки фьючерсов на нефть Brent прибавляют на фоне ослабления позиций доллара на международном валютном рынке. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США немного «плюсуют». Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о вероятном повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 0.78%, а из числа входящих в его состав бумаг наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказали упавшие в цене акции банков HSBC (-2.3%), Lloyds (-2.6%), Barclays (-2.1%). Банк UBS заявил, что может перевести из лондонского подразделения более 1000 сотрудников за пределы Великобритании после выхода страны из Евросоюза (Brexit). В контексте намерений и других финансовых организаций предпринять аналогичные шаги, позиции Лондона, как важного финансового центра, могут оказаться под угрозой. Падением на британском фондовом рынке вчера также выделились акции нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-1.7%), BP (-1.6%), что произошло на фоне понижения мировых цен на нефть. Сдержало снижение британского фондового индикатора повышение котировок акций горнодобывающих компаний Glencore (+1.1%), Anglo American (+1.6%) и фармацевтической компании Shire (+0.6%).

В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (-0.24%) во вторник понес умеренные потери под влиянием снижения котировок акций банков BNP Paribas (-1.4%), Societe Generale (-1.95%) и нефтегазового гиганта Total (-0.4%). Негативное влияние от понижения котировок этих акций на индекс CAC компенсировалось повышением акций авиастроительной корпорации Airbus (+1.3%), объявившей ранее о заключении крупной сделки на поставку 40 самолетов. Немецкий фондовый индикатор DAX (+0.14%) вчера прибавил благодаря росту котировок акций концернов Bayer (+1.8%), и Daimler (+0.8%) и Fresenius (+6.4%).

Фондовый рынок США во вторник вырос. Индекс "голубых фишек" Dow Jones поднялся на 0.25%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказало повышение котировок акций авиакосмической корпорации Boeing (+1.4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ подрос на 0.5% благодаря росту котировок акций компаний из секторов информационных технологий и здравоохранения. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.3%) также показал позитивную динамику. Выступивший глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что ФРС имеет смысл вернуться к постепенному повышению ставки лучше «раньше, чем позже».

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в позитивном ключе в районе 2040 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор сегодня вновь перепишет свой исторический максимум, а в случае дальнейшего улучшения внешнего фона способен подняться выше уровня в 2050 пунктов. При этом внутридневная динамика российского фондового рынка будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, публикации данных экономической статистики и происходящих событий. В числе предстоящих российских корпоративных событий сегодняшнего дня, способных оказать влияние в целом как на фондовый рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовой отчетности "Сбербанка" по РСБУ по итогам 8 месяцев этого года.

Начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»

Шагов Олег