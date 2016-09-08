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Индекс ММВБ растет пятую сессию подряд и выглядит все более перегретым

Российский рынок акций сегодня продолжает повышаться, тестируя зону 2050-2060 пунктов по индексу ММВБ (+0,7%) и отметку в 1000 пунктов по индексу РТС (+1,1%) при опережающем росте "голубых фишек" и сохранении раллийных настроений в ряде "идейных" бумаг.

В лидерах повышения сегодня заметно отстающий последнее время от рынка телекоммуникационный сектор (Мегафон: +2,7%; МТС: +2,0%), получивший импульс к росту в виде надежд на смягчение пакета так называемого "закона Яровой", а также сильного рубля. Продолжается ралли в акциях электроэнергетических компаний, где лидирует, обновляя многолетние максимумы, ТГК-1 (+3,0%), а также Русгидро (+3.0%) и Интер РАО (+1.9%).

В нефтегазовом секторе поддержку от ожидания фиксации дивидендных выплат госкомпаний на урвоне в 50% растут Роснефть (+1,7%) и Газпром (1,2%), а также Газпром нефть (+1,5%). Остальные бумаги сектора обойдены вниманием инвесторов; наиболее слабы вновь Сургутнефтегаз (-0.7%) и "префы" Транснефти (-0,7%).

Отметим инерционное повышение Сбербанка (оа: +2,5%; па: +2,7%) и закрепление акций ВТБ (+1,6%) выше линии сопротивления, что технически открывает котировкам, по нашему мнению, дорогу как минимум к 8,2-8,5 копейкам. В условиях спроса на акции госбанков акции АФК Система (-1,8%) и МосБиржи (-0,9%) продемонстрировали откат.

В металлургическом и горнодобывающем секторе продолжилась активная фаза переоценки трех бумаг (Распадская: +5.9%; Мечел: +6.1%; ТМК: +2.0%) при даdлении на остальные бумаги во главе с Fkhjcf (-1.1%) и НЛМК (-1,2%). А в транспортном - уверенно вышли к историческим максимумам акции Аэрофлота (+3,3%), котировки которых, впрочем, все еще далеки от фундаментально обоснованных. Также отметим повышение акций автопроизводителей: продолжили сокращать отставание от рынка акции АвтоВАЗА (+0,9%), а также отметим приближение к важному сопротивлению на уровне 36,8 руб. акций КАМАЗА (+0,7%).

Из прочих бумаг отметим откат Уралкалия (-2,8%) и Росинтера (-5,7%), ставших одними из аутсайдеров дня.



Индекс ММВБ растет пятую сессию подряд и выглядит все более перегретым, однако сохраняет некоторую инерцию к повышению ввиду крепости цен на нефть и неагрессивного укрепления курса рубля, а также спроса на догоняющие рынок бумаги (Газпром, ВТБ). По нашему мнению, рынку для обоснования дальнейшего роста и преодоления 2060-2070 пунктов необходим "рывок" нефти Brent к 50 долл./барр., - посмотрим дадут ли основания для него недельные данные Американского института нефти и Минэнерго США.

Завтра в центре внимания будет заседание ЕЦБ, который, как мы надеемся, даст рынкам порцию позитива, продлив программу выкупа активов и, как минимум, предоставив намеки на расширение перечня выкупаемых активов в будущем.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк

