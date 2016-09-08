Комментарии

Интерес инвесторов к акциям "Газпрома" - это больше вопрос политики, а не их фундаментальной стоимости

Кроме заявлений первого лица государства, рост котировок акций "Газпрома" в последние дни также поддерживается за счет общего позитива на российских площадках. «Свободные деньги», наблюдая за ростом широкого рынка и обновлением исторических максимумов по индексу ММВБ, и так постоянно стараются найти своё предназначение среди недооцененных активов, а тут сам президент указал направление. С этой стороны всё логично. Однако повлияют ли эти заявления на повышение эффективности работы компании - большой вопрос.

Основной проблемой "Газпрома," наблюдаемой в последние годы кроме снижающихся цен на газ и невысокой эффективности работы, является политика. Принимаемые решения и подписание меморандумов о начале строительства крупного газопровода в большинстве своём носят скорее политический характер. С экономической точки зрения, при текущих рыночных условиях новые газовые потоки будут приносить скорее убытки, чем прибыль. Понимают это и иностранные инвесторы, для которых международная политика при принятии решений о покупки акций часто выходит на передний план, особенно если речь идёт о стране, в отношении которой введены экономические санкции.

В итоге получается, что интерес инвесторов к акциям "Газпрома" - это больше вопрос политики, а не их фундаментальной стоимости, о которой в интервью Bloomberg и пытался сказать президент. Конечно, рост в акциях

какое-то время ещё будет продолжаться, однако вряд ли он будет носить долгосрочный характер, так как давление продавцов никуда не пропадёт.

Потолком для любого зарождающегося роста будут выступать уровни 155-160 рублей за акцию, пройти выше которого при текущей экономической и политической ситуации будет достаточно сложно. Да и достижение

обозначенных выше значений также под большим вопросом.

Как только рост широкого рынка акций остановится, основным бенефициаром начавшегося снижения по традиции могут стать акции "Газпрома", которые при снижении курсовой стоимости ниже уровня 120 рублей могут развить

безостановочное снижение к психологически значимому уровню 100 рублей за акцию. При текущей динамике поведения акций и структуре графика, перспективы для акций "Газпрома", по нашему мнению, увы, негативные.

Сергей Душечкин, финансовый эксперт "Аналитика Онлайн"