Курсы валют в Иркутске: 8 сентября минимальный курс продажи доллара составил 64,43 руб., евро - 72,41 руб

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Курсы валют в Иркутске: 8 сентября минимальный курс продажи доллара составил 64,43 руб., евро - 72,41 руб8 сентября 2016
8 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64,1 рубля за доллар, курс продажи составил 64,43-67,05 рубля за доллар.
Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 37 коп. и составил 64,1 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.
Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 36 коп. и составил 64,43 руб. По такому курсу доллар продает Примсоцбанк.
Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 66-72,02 рубля за евро, курс продажи составил 72,41-75,9 рубля за евро.
Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 40 коп. и составил 72,02 руб. Такой курс покупки предложил Банк Открытие.
Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 36 коп. и составил 72,41 руб. Такой курс евро продажи предложил Байкалкредобанк.