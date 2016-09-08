Курсы валют в Ангарске: 8 сентября минимальный курс продажи доллара 64,5 руб., евро - 72,5 руб

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Курсы валют в Ангарске: 8 сентября минимальный курс продажи доллара 64,5 руб., евро - 72,5 руб8 сентября 2016
8 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,66-64,12 рубля за доллар, курс продажи составил 64,5-67,01 рубля за доллар.
Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 35 коп. и составил 64,12 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк ( от 3000 долларов).
Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 29 коп. и составил 64,5 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк (от 1000 долларов).
Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 69,66-71,9 рубля за евро, курс продажи составил 72,5-75,18 рубля за евро.
Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 52 коп. и составил 71,9 руб. Такой курс покупки предложили БайкалИнвестБанк, Восточный экспресс банк.
Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 30 коп. и составил 72,5 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.