Комментарии

Драйверами рынка выступят данные нефтяной статистики и заявления монетарных властей

8 сентября 2016

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки фьючерсов на нефть Brent прибавляют на фоне вышедших данных отраслевой статистики API о существенном сокращении запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о вероятном небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0.78%, а из числа входящих в его состав бумаг наибольшее положительное влияние на его динамику оказали выросшие в цене акции нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1.9%), BP (+1.3%), что произошло на фоне повышения мировых цен на нефть. Сдержало рост британского фондового индикатора снижение котировок акций телекоммуникационных компаний BT Group (-1.3%), Vodafone Group (-0.4%) и банков Lloyds (-0.8%), HSBC (-0.2%).Выступивший вчера британском парламенте глава Банка Англии Марк Карни заявил, что риск рецессии в британской экономике в настоящее время сократился по сравнению с его уровнем до референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (+0.61%) в среду прибавил под влиянием подъема котировок акций нефтегазового гиганта Total (+1.2%) и компании Nokia (+2%). Немецкий фондовый индикатор DAX (+0.62%) вчера прибавил благодаря росту котировок акций концернов Bayer (+1.1%), Daimler (+1.4%) и BASF (+1.7%). Сегодня в центре внимания европейских инвесторов будет заседание Европейского Центробанка (ЕЦБ), который может заявить о внесении корректив в параметры своей программы выкупа активов (QE).

Фондовый рынок США в среду не показал единой динамики. Индекс "голубых фишек" Dow Jones снизился на 0.06%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказало снижение котировок акций торговых сетей Home Depot (-0.9%) и Wal-Mart (-1.3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ подрос на 0.15% благодаря росту котировок акций компаний из секторов информационных технологий и здравоохранения. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.01%) практически не изменился. В опубликованном вчера региональном обзоре ФРС, именуемым «Бежевая книга» было отмечено, что экономика США продолжает подъем довольно скромными темпами. Выступивший глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер отметил, что вышедшие в последнее время относительно слабые данные по индексам деловой активности ISM не повлияли на прогноз ФРС на 2016 год.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в позитивном ключе в районе 2055-2060 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что мощным драйвером рыночных движений сегодня могут стать данные нефтяной статистики и ожидающиеся заявления ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Кроме этого, внутридневная динамика российского фондового рынка будет зависеть от поведения западных фондовых индикаторов, изменения курса рубля и происходящих событий. В числе предстоящих российских событий сегодняшнего дня, способных оказать влияние в целом как на фондовый рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающиеся выступления ряда представителей ЦБ РФ и Сбербанка.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»


/ СИА /



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