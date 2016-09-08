Комментарии

Три причины для продолжения роста фондового рынка

Наши прогнозы и рекомендации на утро:

Снижение вероятности роста долларовых ставок в перспективе до конца года после достаточно слабого блока статданных по экономике США (данные по занятости и индексу ISM в сфере услуг) привело к повышению склонности к риску на глобальных рынках. Активы развивающихся рынков при этом торгуются лучше аналогов из DM и заметно прибавляют как по фондовым индексам, так и валютам. Товарные активы, в первую очередь нефть, пока не демонстрируют выраженной тенденции, совместное заявление России и Саудовской Аравии в понедельник пока оказывает весьма умеренное влияние на цены. Ведь после провала переговоров о «заморозке» добычи в апреле, трейдеры больше не верят в договороспособность нефтеэкспортеров и считают, что встреча в Алжире обречена на провал.

Сегодня внимание трейдеров будет обращено на итоги заседания ЕЦБ. Регулятор во вторник сообщил о сокращении объемов покупки рыночных активов в августе относительно июля, что может указывать на обостряющийся дефицит соответствующих параметрам программы активов. Мы полагаем, что в этой связи ЕЦБ может принять решение о продлении срочности программы выкупа активов, или о включении новых классов финансовых инструментов, что поддержит позитивный рыночный сентимент.

Российский фондовый рынок продолжает демонстрировать поступательный рост, однако импульс замедляется по мере отсутствия поддержки со стороны нефтяных котировок.

Новости по дивидендам госкомпаний, снижение спрэдов по суверенным кредитно-дефолтным свопам России и сегодняшнее повышение цен на нефть после вечерних, весьма неожиданных, данных от API (сокращение запасов стало рекордным – 12 млн барр.) создает предпосылки для продолжения роста фондового рынка. Вместе с тем, локальная перекупленность после бурного подъема котировок может ослабить тенденцию к росту и перевести рыночную тенденцию от направленной к консолидационной в конце этой недели.

Илья Фролов, Промсвязьбанк