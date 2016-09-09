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Капитализация некоторых российских компаний с начала августа выросла почти в полтора раза

9 сентября 2016

Российский рынок акций сегодня пытался выйти в зону 2060-2070 пунктов по индексу ММВБ, однако закрепиться там не смог ввиду перехода рынка нефти к консолидации и накопленной перекупленности, а также отсутствия позитива от заседания ЕЦБ (регулятор ни продлил явным образом программу выкупа, ни объявил о расширении спектра выкупаемых бумаг). По состоянию на 16:00 по московскому времени индекс ММВБ теряет 0,3% при не очень высокой торговой активности: инвесторы находятся в ожидании недельного отчета по рынку энергоносителей в США, который должен придать импульс нефтяным котировкам и поспособствовать позиционированию в российских бумагах на конец этой, весьма неплохой недели.

Наиболее ликвидные бумаги ключевых сегментов рынка находятся преимущественно под умеренным давлением, зато демонстрируют активный рост бумаги "идейные" и отставшие от рынка, а также поддержанные новостями.
Из секторов нейтрально торгуется лишь телекоммуникационный сектор (остальные снижаются, согласно подындексам ММВБ), поддержанный надеждами на смягчение так называемого "закона Яровой" (МТС: +0,4%; Мегафон: +0,7%; па Ростелекома: +0,3%).

Наиболее динамично развивается ситуация в металлургическом и горнодобывающем секторе, где устойчивый спрос на акции угольных компаний поддержал ралли в Мечеле (оа: +11,8%; па: +8,1%) и Распадской (+2,6%).

Капитализация этих компаний с начала августа выросла почти в полтора раза, что обусловили как низкие оценки, так и фантастический "взлет" цен на коксующийся уголь (цены на австралийский кокс более чем удвоились с начала года) из-за наводнения в Китае. Мы отмечаем, что цены на уголь находятся на весьма неустойчивых уровнях и не оправданы фундаментально, а также угрожают другим рынкам, в первую очередь, - ценовой стабильности на рынке стали. Учитывая также и сильную перегретость акций и Распадской, и Мечела, ждем здесь коррекции, правда не очень длительной - среднесрочно обе бумаги выглядят весьма интересными, и в этом году смогут, на наш взгляд, заметно улучшить свой финрезультат даже при откате цен на австралийский уголь к 110-120 долл./тонну (с текущих 170+). Из других растущих идей в металлургах отметим РусАл (+0,2%), а также Северсталь (+0,4%). ТМК (-1,6%), НорНикель (-0,6%) и Полиметалл (-2,0%) дешевеют.
В нефтегазовом секторе вернулся спрос, несмотря на окрепший рубль, обыкновенные акции Сургутнефгаза (+1,7%), технически выглядящие наиболее многообещающе в условиях ожиданий дальнейшего роста цен на нефть. Стабильность котировок демонстрируют Лукойл (+0,1%) и Башнефть (оа: -0,1%; па: +0,1%), характеризующиеся сильным бизнесом (последняя еще и поддерживается идеей приватизации). А вот Газпром (-1,0%) корректируется, тестируя "сверху" 200-дневную среднюю. Потенциал снижения здесь, по нашему мнению, ограничен зоной 140-142 руб., - бумага крайне низко оценивается и отстает от рынка, и еще явно не в полной мере отыграла ожидания роста дивидендов.
В финсекторе отметим ралли в Уралсибе (+29,5%) на фоне новости о планируемом обсуждении Советом директоров объединения с БФА-банком, а также спрос на банк Санкт-Петербург (+6,3%), а вот "фишки" преимущественно дешевеют во главе с АФК Система (-3,2%) и "префами" Сбербанка (-1,4%).
Наиболее слабо сегодня смотрится химпром, где заметно снижаются котировки Уралкалия (-2,0%).
Из прочих бумаг отметим Интер РАО (+1,3%), чей курс акций закрепляется выше 3 рублей впервые за 4.5 года, рост Яндекса (+1,2%), а также КАМАЗ (+0,4%) и Мостотреста (+0,9%), - последние две бумаги вполне могут показать неплохую динамику в случае сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры. В аутсайдерах сегодня ряд бумаг потребсектора (Аптеки 36.6: -3,6%; Лента: -2,6%; Росинтер: -3,1%) и НМТП (-2,6%), на решении собрания акционеров по дивидендам (реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов будет сформирован 14 сентября).

Индекс ММВБ, ввиду локальной перекупленности и остановки роста цен на нефть выглядит достаточно уязвимо. В настоящее время нашему рынку акций для обоснования дальнейшего роста в направлении 2100 пунктов необходим "рывок" нефти Brent к 50 долл./барр.
Мы надеемся, что недельные данные Минэнерго США подтвердят оценку Американского института нефти, о сокращении запасов сырой нефти и бензинов в Америке, поддержав настроения на мировых и российском рынках в конце дня.

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк


/ СИА /



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