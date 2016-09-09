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Покупатели на российском рынке начинают уставать

Спекулятивная восходящая динамика на российском рынке сменяется боковиком. Сегодня к 12.00 мск. ММВБ подошел на отметке 2048,73 пункта, потеряв 0,14% и не сумев удержаться над уровнем 2050. РТС при этом остался выше 1000 и сейчас удерживается в плюсе на 0,40%. Примечательно, что происходит это на фоне новой волны роста цен на нефть, которая в теории должна была оказать мощную поддержку нашим индексам. Это является

очередным признаком перекупленности российского рынка и указывает на вероятность скорой коррекции.

Баррель Brent подскочил на 1,71% и сейчас приближается к уровню 49 долларов за бочку. Игроки на время отвлеклись от заявлений экспортеров и сосредоточились на конкретных показателях, которые смогли преподнести

приятный сюрприз. Запасы нефти в США по версии Американского нефтяного института за прошлую неделю сократились на 12 млн баррелей при ожиданиях роста на 0,9 млн. Это могло являться следствием сезонного фактора, а конкретнее – летним закрытием ряда НПЗ на профилактические работы.

Сегодня будут опубликованы официальные данные Минэнерго, и если показатель подтвердится, баррель Brent может вплотную подойти к отметке 50 долларов.

Основным событием дня на финансовых рынках сегодня станет заседание ЕЦБ по ставке. Европейский Центробанк в июле оставил ставку на отметке 0%, сохранив за собой право расширить меры стимулирования на тот случай,

если «брекзит» окажет негативное влияние на экономику региона. Однако Марио Драги также заявил, что потребуется время, чтобы оценить, нуждается ли экономика в более активном стимулировании. Скорее всего,

ЕЦБ будет действовать этой осенью или зимой, возможным вариантом станет продление программы покупки облигаций, срок которой истекает в марте 2017 года. Это значит, что в этот раз Центробанк воздержится от смягчения политики. В этом случае евро до конца недели может получить поддержку, что приведет к формированию дна в паре евро/доллар в районе 1.1130-1.1140.

Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс