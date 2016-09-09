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Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ГТЛК серии БО-08 общей номинальной стоимостью 5,0 млрд. руб.

9 сентября 2016

6 сентября 2016 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) серии БО-08 (идентификационный номер 4B02-08-32432-H от 01.08.2016 г.)

Инвесторам были предложены биржевые облигации с полугодовыми купонами общей номинальной стоимостью 5,0 млрд руб. с офертой через 5 лет без амортизации и со сроком обращения 10 лет. Облигации включены в Первый уровень листинга.

В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12,00-12,50% годовых. Ввиду повышенного спроса на облигации ГТЛК было принято решение об открытии книги заявок на более низком уровне 11,75-12,00% годовых. В ходе букбилдинга данный диапазон был трижды снижен, что позволило установить финальную ставку 1 купона в размере 11,10% годовых.

Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 5 раз и составил более 25 млрд руб., всего было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов.

Организаторами выпуска выступают АО «АЛЬФА-БАНК» и Банк ГПБ (АО). Агент по размещению — Банк ГПБ (АО).

Расчеты по сделке будут проведены 13.09.2016 г. на ФБ ММВБ.

«Результаты размещения превзошли наши ожидания. Усилия менеджмента и акционеров ПАО „ГТЛК“ были высоко оценены инвестиционным сообществом, что позволило нам достичь значительной переподписки и привлекательного уровня процентной ставки» — прокомментировал Первый заместитель Генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.

«В результате этого размещения удалось привлечь большое количество рыночных инвесторов с новыми лимитами на эмитента. Уверен, что это обеспечит хорошую основу для будущих выпусков», — отметил руководитель отдела долгового капитала «Альфа-Банка» Дэвид Мэтлок.

Ранее, 17 августа 2016 г., международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг ГТЛК по международной шкале до уровня «ВB-», что было обусловлено планами Правительства РФ по увеличению уставного капитала компании и соответственным улучшением оценки показателей капитализации, долговой нагрузки и прибыльности с «адекватной» до «сильной».

Контакты:
Елена Резниченко, 
Дирекция по информационной политике 
и связям с общественностью Альфа-Банка
Тел.: +7 (495) 620-91-91 доб. 5375 
Моб.: +7 (916) 820-58-69
EReznichenko@alfabank.ru

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 13,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Государственная транспортная лизинговая компанияпредоставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация. В соответствии с данными рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2015 года ГТЛК входит в ТОП-5 лизинговых компаний по объему нового бизнеса и лидирует в сегментах лизинга водного и авиационного транспорта. По состоянию на 30 июня 2016 года активы ГТЛК по МСФО составили около 180 млрд рублей. Компания обладает одним из самых высоких в отрасли показателей достаточности капитала.


/ СИА /



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