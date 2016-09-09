Курсы валют в Иркутске: 9 сентября минимальный курс продажи доллара составил 64,19 руб., евро - 72,25 руб

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Курсы валют в Иркутске: 9 сентября минимальный курс продажи доллара составил 64,19 руб., евро - 72,25 руб9 сентября 2016
9 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-63,95 рубля за доллар, курс продажи составил 64,19-67 рубля за доллар.
Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 15 коп. и составил 63,95 рубль. Такой курс покупки предложил Солид Банк.
Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 24 коп. и составил 64,19 руб. По такому курсу доллар продают Азиатско-Тихоокеанский Банк (от 1000 долларов).
Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 66-72 рубля за евро, курс продажи составил 72,25-75,5 рубля за евро.
Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 2 коп. и составил 72 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.
Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 16 коп. и составил 72,25 руб. Такой курс евро продажи предложил ВостСибтранскомбанк.