Курсы валют в Ангарске: 9 сентября минимальный курс продажи доллара 64,19 руб., евро - 72,35 руб

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Курсы валют в Ангарске: 9 сентября минимальный курс продажи доллара 64,19 руб., евро - 72,35 руб9 сентября 2016
9 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,27-63,9 рубля за доллар, курс продажи составил 64,19-67 рубля за доллар.
Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 22 коп. и составил 63,9 рубль. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.
Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 31 коп. и составил 64,19 руб. По такому курсу доллар продают Азиатско-Тихоокеанский Банк (от 1000 долларов).
Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 69,32-72 рубля за евро, курс продажи составил 72,35-75 рубля за евро.
Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 10 коп. и составил 72 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.
Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 15 коп. и составил 72,35 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.