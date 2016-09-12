Курсы валют в Иркутске: 12 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,1 руб., евро - 73,15 руб

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Курсы валют в Иркутске: 12 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,1 руб., евро - 73,15 руб12 сентября 2016
12 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64,6 рубля за доллар, курс продажи составил 65,1-67,35 рубля за доллар.
Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 65 коп. и составил 64,6 рубль. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.
Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 91 коп. и составил 65,1 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.
Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 66-72,6 рубля за евро, курс продажи составил 73,15-75,8 рубля за евро.
Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 60 коп. и составил 72,6 руб. Такой курс покупки предложил Банк Открытие.
Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 90 коп. и составил 73,15 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.