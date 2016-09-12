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Курсы валют в Ангарске: 12 сентября минимальный курс продажи доллара 64,97 руб., евро - 73,15 руб

12 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,53-64,6 рубля за доллар, курс продажи составил 64,97-67,35 рубля за доллар.



Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 70 коп. и составил 64,6 рубль. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.



Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 78 коп. и составил 64,97 руб. По такому курсу доллар продает Гринкомбанк (от 3000 долларов).



Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 69,47-72,55 рубля за евро, курс продажи составил 73,15-75,43 рубля за евро.



Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 55 коп. и составил 72,55 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.



Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 80 коп. и составил 73,15 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.









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12 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,53-64,6 рубля за доллар, курс продажи составил 64,97-67,35 рубля за доллар. Максимальный курс...



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