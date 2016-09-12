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Глобальные рынки продемонстрировали рекордный за последние месяцы всплеск волатильности

Глобальные рынки продемонстрировали рекордный за последние месяцы всплеск волатильности, негативно отреагировав на выступление главы ФРБ Бостона Э.Розенгрена. Представитель регулятора отметил, что ФРС может столкнуться с еще большими рисками в случае дальнейшего промедления с повышением ставок. Другим основным движущим фактором для рынков могло стать разочарование бездействием ЕЦБ, воздержавшегося от расширения пакета стимулов по итогам сентябрьского заседания. На этом фоне индекс VIX взметнулся до 17.5 пунктов, движение стало максимальным с конца июня, что является отражением резкого повышения спроса на инструменты хеджирования рыночного риска в условиях обвала американских фондовых индексов на 2.1-2.5%. Достаточно серьезно возросло давление и на активы развивающихся рынков (бразильский Bovespa: -3.7%; а индекс MSCI EM, отражающий усредненную динамику фондовых рынков emerging markets упал на 1.9%). Текущая неделя будет также весьма насыщена выступлениями глав региональных банков ФРС, что может привести к дальнейшему нарастанию волатильности. Также в числе ключевых событий следует отметить блок статистики по экономике КНР (промпроизводство, розничные продажи), а также саммит ЕС, на котором будут обсуждаться последствия Brexit. Наиболее интригующим внутрироссийским событием станет заседание Банка России и решение по ставке (пятница), а также публикация итогов пересмотра суверенного рейтинга России агентством Standard&Poor’s.

Российский фондовый рынок в пятницу находился под негативным влиянием общемировой конъюнктуры, связанной с усилением волатильности на мировых рынках акции, а также падением цен на нефть. Мы полагаем, что учитываю сильную инерцию пятничного движения, давление на рублевые активы в начале недели возрастет. На этом фоне индекс ММВБ в ближайшие дни может опуститься в район отметки 2000 пунктов.

Илья Фролов, Промсвязьбанк