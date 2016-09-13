Комментарии

Перспектива движения Brent к отметке 50 долл./барр. и положительных торгов в США дает основания рассчитывать на повышение российского рынка

Российский рынок акций и сегодня оставался под давлением из-за ухудшившейся внешней конъюнктуры, хотя к концу дня смог компенсировать большую часть внутридневных потерь вслед за переходом к росту рынка нефти и американских фондовых индексов. За час до окончания торговой сессии индекс ММВБ теряет всего 0,4%. Среди ключевых секторов "плюсует" лишь нефтегазовый сектор, где раллируют привилегированные акции Транснефти (+3,9%), и вышли к закрытию дня в положительную область котировки акций Роснефть (+0,6%), Сургутнефтегаза (+0,4%) и Газпрома (+0,2%). В металлургическом и горнодобывающем секторе сильно корректируются перегретые акции Мечела (-3,7%) и Алроса (-1,8%), а растут лишь Распадская (+1,9%), производители драгметаллов и ВСМПО-Ависма:+0,4%). Ключевые "фишки", Северсталь и НорНикель, не отходят от уровней закрытия пятницы.

Во внутренних секторах доминирует выраженная негативная динамика. Так, в потребсекторе ключевые бумаги теряют от 1,8% (Магнит) до 4,1% (М.Видео), а прибавляют, причем слабо, лишь депрессивные Аптеки 36.6 (+0,4%).

В финсекторе сильно падает ВТБ (-3,1%), частично корректируя ралли последних двух недель, а также АФК Система (-1,8%). Акции Сбербанка (оа: -0,4%; па: +0,1%) не показывают единой динамики, а МосБиржа (+0,6%) пытается отскочить.

В электроэнергетике по-прежнему сохраняется спрос на Интер РАО (+1,1%), ввиду включения в индекс MVIS, при снижении котировок прочих ликвидных бумаг по главе с Русгидро (-3,1%) и ОГК-2 (-4,7%).

Из прочих бумаг отметим возврат к росту Аэрофлота (+2,0%) и НМТП (+0,6%), а также падение курса акций Мостотреста (-3,3%) и Мегафона (-2,5%).



Индекс ММВБ за последние 3 дня снял перегретость, что в условиях сохранения в целом неплохой конъюнктуры на рынке нефти (фьючерс на Brent умел удержаться в диапазоне 47-50 долл/барр.) и на рынке США, пытающемся восстановиться на фоне снижения нервозности относительно ключевой ставкам и срыва ноябрьских выборов. Рынок уже смотрится несколько недооцененным по отношению к нефти. Мы полагаем, что перспектива движения Brent к отметке 50 долл./барр. и положительного окончания сегодняшних торгов в США дает основания рассчитывать на повышение российского фондового рынка в направлении максимумов прошлой недели. Если рынок нефти и китайская статистика завтра утром не разочаруют, то не исключаем весьма активных движений припавших в последние дни курсов акций ведущих представителей нефтегазового (выделяем Газпром) и банковского секторов (ВТБ, Сбербанка).



Евгений Локтюхов, Поомсвязьбанк

