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РТС: преломление тренда?

Серьёзное снижение индексов, произошедшее на крупнейших международных биржах в пятницу, сегодня получило своё отражения и на российских активах. Отечественные индексы ММВБ и РТС потеряли в пределах 1-2% соответственно. Основные страдания на фоне падения котировок нефти и рублю сейчас испытывает индекс РТС, где, по всей видимости, начал происходить перелом среднесрочного восходящего тренда.

Несмотря на то, что в целом наш настрой на дальнейшее продолжения роста остался неизменным, игнорировать локальную техническую картину мы не можем.

Основное событие, которое может перечеркнуть надежды на дальнейшее восходящее движение, произошло на рынке буквально за две последние торговые сессии. На графике после формирования фигуры технического

анализа под названием “флаг” произошло ложное пробитие линии сопротивления, ограничивающей данную фигуру. Вынос котировок вверх и дальнейший возврат индекса в рамки фигуры можно трактовать как "бычью ловушку".

Факт нахождение индекса ниже отметки 980 пунктов в течение нескольких дней, включая сегодняшний, будет усиливать медвежье настроения на рынке. Как правило, если на дневном графике появляется бычья или медвежья

"ловушка", то ожидаемое движение не ограничивается десятью - двадцатью пунктами, а имеет размах в 100-200 пунктов. Соотношение возможного риска к прибыли в таком случае будет иметь отличный показатель. Мы рекомендуем продавать индекс РТС от уровня 970 пунктов с первичной целью на уровне 925 пунктов и основной - в районе 830 пунктов. Стоп-приказ на покупку лучше выставлять на отметке 1000 пунктов.

Сергей Душечкин, финансовый эксперт АНАЛИТИКА Онлайн