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Цель по ММВБ – 2000 пунктов

Темпы падения на российских площадках во 2-й половине дня немного замедлились. К 17.30 мск. ММВБ подошел на отметке 2019 пунктов, РТС достиг 982,50 пунктов. И все же негативная динамика сохраняется, и при отсутствии катализаторов роста уже в ближайшие дни ММВБ может протестировать психологическую отметку 2000 пунктов. Ее пробой и закрепление ниже станет сигналом новой волны падения на российском фондовом рынке.

Цены на нефть стабилизировались ниже 48 долларов. Поводом для негатива здесь по-прежнему являются данные нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных нефтяных платформ в США. Общее число буровых выросло на 11, из нефтяные увеличились на 7 единиц. Этого оказалось достаточно для того, чтобы возродить опасения игроков по поводу избытка предложения на рынке. Эффект от сверхпозитивной статистики по запасам от Минэнерго США (-14,5 млн баррелей, рекорд с 1999 года) был сведет на нет.

Однако основным поводом для распродаж на мировых фондовых площадках стали пятничные комментарии главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена. Он указал на угрозу перегрева экономики из-за низких ставок, спровоцировав

тем самым волну покупок USD. Также интерес к американской валюте поддержала «ястребиная» риторика представителя американского ЦБ Каплана. По его мнению, в последнее время аргументы в пользу повышения стоимости кредитования усилились. Все это делает возможным повышение ставки ФРС уже в этом месяце, поэтому интерес к риску на рынках продолжает снижаться.

При сохранении негативной динамики на рынке энергоносителей коррекция российских индексов продолжится. Целью на ближайшие дни по ММВБ является отметка 2000.

Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс