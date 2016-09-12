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Над фондовым рынком сгущаются тучи

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается негативным. Котировки фьючерсов на нефть Brent несут потери на фоне укрепления позиций доллара США на международном валютном рынке. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют преимущественно негативную динамику. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 1.19%, а из числа входящих в его состав бумаг наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказали упавшие в цене на фоне снижения цен на нефть акции нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-1.8%), BP (-1.1%). Кроме того, на динамику британского фондового индикатора негативно повлияло снижение котировок акций табачной компании British American Tobacco (-1.8%), а также фармацевтических компаний GlaxoSmithKline (-1.5%), Shire (-2.2%), AstraZeneca (-1.0%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 в пятницу повышение котировок акций банков HSBC (+0.8%), Lloyds (+0.8%), Barclays (+0.9%). В центре внимания инвесторов на предстоящей неделе будет заседание Банка Англии по вопросам денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что инфляционное давление в Великобритании из-за ослабления фунта стерлингов постепенно нарастает, однако это вряд ли вызовет беспокойство у британского регулятора. В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (-1.12%) в пятницу снизился под влиянием падения котировок акций нефтегазового гиганта Total (-1.3%) и компаний потребительского сектора Danone (-2.5%) и L'Oreal (-1.9%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0.95%) также понес потери на фоне снижения котировок акций концернов Bayer (-1.2%), Siemens (-1.4%), SAP (-1.5%) и BASF (-1.6%).

Фондовый рынок США в пятницу ощутимо просел. Индекс "голубых фишек" Dow Jones понизился на 2.13%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказало снижение котировок акций 3M (-2.5%) и Boeing (-3.3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 2.54% в основном из-за падения котировок акций компаний из секторов информационных технологий и потребительских товаров. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-2.45%) также снизился. Выступивший глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что в последнее время сложились условия для повышения процентных ставок ФРС. В свою очередь, глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен отметил, что ФРС должна продолжить постепенное ужесточение монетарной политики, чтобы уберечь экономику США от перегрева. Стоит отметить, что индекс фондовой волатильности VIX, который ещё называют «барометром страха» инвесторов в пятницу подскочил сразу на 40%, что говорит об обеспокоенности инвесторов возможным в дальнейшем неблагоприятным развитием событий.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть с понижением в район 2010-2020 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор может проверить на прочность зону поддержки, находящуюся в районе психологической отметки в 2000 пунктов. При этом внутридневная динамика российского фондового рынка будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, публикации данных экономической статистики и происходящих событий, в числе которых сегодня стоит выделить ожидающиеся выступления ряда руководителей ФРС США, способных просигнализировать о вероятном ужесточении монетарной политики.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»