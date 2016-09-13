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Курсы валют в Иркутске: 13 сентября минимальный курс продажи доллара составил 64,9 руб., евро - 72,9 руб

13 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64,6 рубля за доллар, курс продажи составил 64,9-67,3 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим не изменился и составил 64,6 рубль. Такой курс покупки предложили БайкалИнвестБанк и Ланта-Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 20 коп. и составил 64,9 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 66-72,6 рубля за евро, курс продажи составил 72,9-76,1 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем не изменился и составил 72,6 руб. Такой курс покупки предложили БайкалИнвестБанк и Ланта-Банк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 25 коп. и составил 72,9 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.

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Служба новостей СИА.

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