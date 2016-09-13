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Приближающаяся экспирация срочных контрактов добавит рынку волатильности

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть Brent колеблются в районе $48 за баррель, оставаясь под давлением на фоне ожидаемого увеличения запасов нефти в США вследствие восстановления добычи нефти в Мексиканском заливе и возобновления разгрузки нефтяных танкеров после завершения урагана. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после бурного роста накануне сегодня утром снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 1.12%, а наибольшее негативное влияние на его динамику оказало снижение котировок акций компаний из финансового сектора HSBC (-2.2%), Lloyds (-4%), Prudential (-2.3%), Barclays (-2.7%) и нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-1.6%), BP (-0.8%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 в понедельник повышение котировок акций фармацевтических компаний Shire (+1.2%), AstraZeneca (+0.8%). Согласно прозвучавшим заявлениям руководства Национальной службы здравоохранения (NHS), система медицинского обслуживания населения в Англии достигла критической точки и больше не сможет поддерживать существующий стандарт оказания помощи, если срочно не получит дополнительного финансирования от британского правительства, размер которого оценивается в 10 млрд фунтов стерлингов. В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (-1.15%) в понедельник снизился под влиянием падения котировок акций нефтегазового гиганта Total (-1%), страховщика AXA (-2.8%) и банков BNP Paribas (-2.2%), Societe Generale (-1.8%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-1.34%) стал аутсайдером среди европейских фондовых индикаторов на фоне снижения котировок акций концернов Linde (-7%), Bayer (-1.6%), BASF (-1.6%) и Daimler (-1.7%).

Фондовый рынок США в понедельник ощутимо прибавил благодаря заявлениям ряда руководителей ФРС, поставивших под сомнение повышение Федрезервом ставок на следующей неделе. Индекс "голубых фишек" Dow Jones в понедельник поднялся на 1.32%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказало повышение котировок акций IBM (+1.7%) и Goldman Sachs (+1.5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 1.68% в основном из-за роста котировок акций компаний из секторов информационных технологий и здравоохранения. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+1.47%) также прибавил, а подъемом в нем выделился индекс телекоммуникационного сектора (+2%). Выступившая член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард призвала к терпению в вопросе повышения ставок, назвав качестве причин для осторожности текущую неопределенность мировой экономической конъюнктуры и относительно слабое увеличение инфляции в США, данные по динамике которой будут в фокусе внимания инвесторов на этой неделе.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2020-2025 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в дальнейшем внутридневная динамика этого фондового индикатора будет зависеть от таких факторов, как поведение цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля и происходящих событий. При этом в случае улучшения внешнего фона индекс ММВБ, на наш взгляд, вполне способен прикрыть оставшийся открытым свой понедельничный гэп вниз.

Стоит также отметить, что фондовые «быки и медведи» в ближайшие дни вполне могут устроить настоящее сражение за уровни экспирации срочных контрактов, истекающих во второй половине этой недели, что прибавит рынку волатильности.

В числе предстоящих российских событий сегодняшнего дня, способных оказать влияние в целом как на фондовый рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающееся выступление главы Сбербанка Германа Грефа

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»