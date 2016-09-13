Комментарии

Открытие может пройти в положительной зоне

В понедельник на мировых рынках наблюдалось ослабление коррекционной тенденции, резко проявившейся в пятницу и испугавшей трейдеров резким всплеском волатильности – движение по VIX тогда стало максимальным с момента раскрытия итогов референдума по Brexit. Снижению накала страстей поспособствовало внеочередное выступление члена совета управляющих ФРС Лэйл Брейнард, которая признала, что повышение ставки выглядит все менее убедительно. Таким образом, участники рынка разуверились в том, что регулятор может поднять ставку в сентябре (вероятность хайка упала до 22%). Сегодня улучшению сентимента способствует блок экономической статистики по КНР (промпроизводство, розничные продажи и инвестиции в городскую инфраструктуру вышли сильнее прогнозов). Вместе с тем, говорить о завершении фазы коррекции на глобальных рынках, на наш взгляд, пока преждевременно, поскольку отсутствие четкой позиции членов ФРС по ставке может быть истолковано инвесторами как недостаточная уверенность в силе экономике, а это в свою очередь может стать поводом для более консервативной оценки динамики корпоративных прибылей. Из числа значимых ожидаемых событий до конца недели стоит отметить саммит ЕС, на котором будут обсуждаться последствия Brexit, а также данные макростатистики по США. Наиболее интригующим внутрироссийским событием станет заседание Банка России и решение по ставке (пятница), а также публикация итогов пересмотра суверенного рейтинга России агентством Standard&Poor’s.

Российский фондовый рынок в понедельник отыгрывал негативное движение на мировых рынках, состоявшееся в пятницу, а также реагировал на откат цен на нефть. Однако коррекционные настроения доминировали лишь в первой половине дня и к закрытию индексы сумели отыграть большую часть потерь. Мы полагаем, что сегодня открытие может пройти в слегка положительной зоне, что станет следствием улучшения конъюнктуры внешних рынков. Вместе с тем, на существенный подъем фондовых индексов пока не приходится рассчитывать, поскольку перспективы развития тенденции на глобальных рынках пока не до конца ясны, а внутренние факторы поддержки (сужение страновой премии за риск, дивиденды) отошли на второй план. Поэтому после роста в начале торгов к отметке 2030-2035 пунктов индекс ММВБ может взять курс на консолидацию при пониженной торговой активности.

Илья Фролов, Промсвязьбанк