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Нефть и доллар закованы в "треугольники"

Начало недели не принесло значимых движений на рынки. После волнений начала сентября котировки основных активов находятся в равновесии, не демонстрируя определённой направленности. Это относится прежде всего к

главным «локомотивам» рынков - нефти и доллару. На их графиках сложилась техническая фигура «треугольник». Это состояние неопределённости, когда цены не обновляют ни локальные максимумы, ни минимумы.

«Треугольник», как сжимающаяся пружина, обычно прорывается сильным движением в ту или иную сторону.

Вспоминаются слова из песни Владимира Высоцкого «Треугольник будет выпит!». Для этого необходимы сильные новые, «неотыгранные» драйверы. Ими могут стать до конца месяца и заседание ФРС, и встреча экспортёров нефти в Алжире. Или предположения и спекуляции вокруг этих ключевых событий.

Локально движение по нефти может быть спровоцировано повышением запасов в США, о чём будет говорить статистика во вторник и в среду. Ведь катастрофическое их падение на прошлой неделе теперь может смениться

естественным ростом при пополнении. Это способно увести котировки Brent с нынешних $48/барр. к $ 47 и ниже.

Аналогично, некоторое восстановление ожиданий повышения ставки ФРС, осторожно стимулируемое самими представителями регулятора, способно повысить курс доллара к уровню 95,5 и выше по индексу доллара. В ближайшие дни особое внимание - движениям британского фунта в связи с выходом важных данных по инфляции, занятости и с заседанием Банка Англии в четверг.

Российские активы, следуя за движениями доллара и нефти на мировых рынках, также зажаты в диапазоны.

Неожиданностью может быть 16 сентября оставление без изменений ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 10,5%.

Накануне глава регулятора Э.Набиуллина чётко высказалась о сохранении на перспективу умеренно-жёсткой политики. Может быть, в отличие от ФРС, она стремится дать участникам рынка определённость в понимании целей и действий. Сохранение ставки выступает негативом для курсов акций и рубля.

Индекс ММВБ может снизиться к 2000 пунктам.

Пара доллар/рубль при ослаблении нефти может подняться к 65,3-65,5 руб/дол.

Марк Гойхман, аналитик ТелеТрейд