Комментарии

Российский рынок акций попытался расти, однако слабая динамика на внешних рынках ограничила возможности для восстановления

MICEX: 2004 (-0.8%) | RTS: 969 (-1.6%) | USDRUB: 65,21 (-0.9%) | BRENT: 47,17 (-2.4%)

(данные на 19:10)



КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ:



Российский рынок акций во вторник в начале торгов попытался расти, однако слабая динамика на внешних рынках в течение дня ограничила возможности для восстановления. В результате, на фоне дешевеющей нефти и резкого усиления распродаж на мировых фондовых рынках, российские индексы завершили сессию на негативной территории. Торговая активность была невысокой, крупные инвесторы пока занимают выжидательную позицию до прояснения направления движения аппетита к риску.



В нефтегазовом секторе в лидерах снижения НОВАТЭК (-2.3%) и привилегированные акции Башнефти (-2.3%) при отсутствии значимых корпоративных новостей, бумаги Газпрома (-0.5%) и ЛУКОЙЛа (-0.5%) держались чуть лучше рынка. В финансовом секторе стоит отметить резкое падение котировок Московской биржи (-3.5%) и Сбербанка (ао: -1.1%), среди акций металлургических компаний лучше рынка смотрелись акции НорНикеля (+0.6%) и Алросы (+0.4%), поддержку им могло оказать ослабление курса рубля при пока еще стабильной ценовой конъюнктуре на рынках сбыта. Среди сталелитейных компаний стоит отметить Северсталь, прибавившую 0.9%, рост здесь может быть связан с приближением даты закрытия реестра под промежуточные дивиденды. При этом акции ММК (-3.2%) выглядели откровенно слабо, что может быть связано с резким ростом цен на коксующийся уголь, что может неблагоприятно повлиять на финансовый результат комбината, не обеспеченного собственной сырьевой базой. Производители удобрений торговались немного выше рынка, Акрон прибавил 1.2% после объявления о намерении осуществить промежуточные дивидендные выплаты. В телекоммуникационном секторе (МТС: -1.4%; МегаФон: -1.1%) не наблюдалось идей, бумаги продолжают консолидироваться вблизи локальных минимумов в ожидании новостей, касающихся применения антитеррористического законопроекта. В потребительском секторе рост был отмечен п бумагам М.Видео (+3.4%) без новостей. Электроэнергетика во вторник стала одним из главных аутсайдеров – большинство бумаг подешевело на 1.6-2.8% в рамках фиксации прибыли игроками. При развитии негативного тренда на рынке этот сектор может остаться под давлением ввиду стремительного роста капитализации в последние месяцы. Среди транспортных компаний хуже рынка отторговался Аэрофлот (-1.9%), где также наблюдается некоторая техническая перегретость после быстрого подъема, а также бумаги НМТП (-6.6%) после дивидендной отсечки.



Индекс ММВБ практически достиг отметки 2000 пунктов и выглядит готовым переступить ее вниз завтра на открытии при сохранении неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках. Однако мы не видим пока серьезного потенциала для дальнейшего снижения, и полагаем, что при удержании ценами на нефть диапазона 45-46 долл./барр. Brent снижение рублевого индекса на этой неделе может приостановиться в районе 1975-1980 пунктов.



Илья Фролов, Промсвязьбанк