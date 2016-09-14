Комментарии

Инвесторы закрывают позиции

Во вторник российский рынок акций попал под давление на волне общего неприятия риска инвесторами на мировых площадках в преддверии заседания ФРС. Оно, напомним, состоится на следующей неделе. Неопределенность в

вопросе по процентным ставкам является основной причиной такого поведения рынков.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-1,69%) финансового (-1,16%) и телекоммуникационного (-1,12%) секторов.

Индекс ММВБ закрылся с падением на 0,76% на отметке 2004.50 пункта. Индекс РТС упал сильнее – на 1,55% и остановился на уровне 968.53 пунктов, на фоне падения рубля против американского доллара и евровалюты.

Цены на сырую нефть во вторник возобновили снижение на новостях о ниспадающем росте добычи «черного золота» в мире. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 2,30% до 47,21 доллара за

баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 2,83% до 44,98 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль, подчиняясь тенденциям на нефтяных рынках, устремился вниз. Дополнительным негативом для него также является ожидание того, что ЦБ РФ 16 сентября может понизить процентные ставки на

0,25%. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 0,96% до 65,21 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра подскочила на 1,04% до 73,30 рублей за евро.

В целом российский рубль продолжил следовать за нефтью. Но, вероятнее всего, до заседания ФРС США национальная валюта сильно не упадет.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital: