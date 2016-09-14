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Индекс ММВБ вновь опасно приблизился к 2000

Основные индексы российских фондовых бирж сегодня развивают понижательную динамику вслед за падающими европейскими и американскими площадками. Определяли ход торгов данные по европейским экономикам. Так

основной инфляционный показатель индекс потребительских цен вырос только на 0.6%, но подтверждения не нашли оценки аналитиков по увеличению его на 0.7%. Оценки по изменению индекса деловой активности ZEW в Германии предполагали повышение уже в сентябре до 2.8 пунктов, но реальное значение осталось 0.5 пунктов. Эти события привели к снижению спекулятивного интереса инвесторов к заключению сделок на покупку на мировых финансовых рынках.

Индекс ММВБ возобновил динамику на снижение (-0.85% в ходе вечерних торгов), что может уже до конца недели привести к достижению района 2000 пунктов. Индекс РТС преодолел поддержку в районе 980 пунктов и продолжает сокращение, почти достигая уровня 967 (-1.66%). Связано это изменение котировок с падением стоимости нефти марки Brent в район $47 за баррель. Трейдеры не рассматривают сегодня возможность для заключения сделок на покупку из-за обвального негативного фона. Так в лидерах падения оказались представители банковского сектора Сбербанк (-1.08%) и ВТБ (-0.6%), а также компании нефтегазового сектора Газпром (-0.35%) и Лукойл (-0.26%).

Доллар США USDRUB_TOM с расчетами на завтра уже сегодня достигает сопротивления в районе 65, прибавляя 1% по сравнению с закрытием сессии вторника. Евро в паре с рублем EURRUB также прибавил 1%, достигнув отметки 73.30, что может привести к ослаблению курса рубля и завтра утром по курсам ЦБ.

Павел Щипанов, аналитик компании DominionFX