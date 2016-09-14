Комментарии

ММВБ рискует оказаться на 2000 пунктах уже завтра

На российских площадках продолжаются распродажи. К 17.30 мск. ММВБ опустился ниже 2007 пунктов, РТС едва держится выше 972,32. Негативная динамика цен на нефть в совокупности с глобальным бегством от рисков не

дают шансов российскому рынку продолжить рост.

Баррель Brent оценивается в 47,24 доллара. Негатив на рынке углеводородов сегодня усилился после публикации мрачных прогнозов Международного энергетического агентства. По оценке МЭА, спрос на нефть снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, поэтому балансировать перекошенный в сторону предложения рынок будет еще сложнее. При этом объем добычи нефти ОПЕК в августе достиг 33.47 млн баррелей в день, приблизившись к рекордным максимумам. В целом, фундаментальные перспективы рынка «черного золота» неутешительны и останутся таковыми, если только ОПЕК на предстоящем форуме не достигнет консенсуса и не заморозит объемы добычи.

Вероятность скорого «закручивания гаек» американским Центробанком является одним из основных причин распродаж на мировых площадках с начала недели. Вчера успели выступить два представителя ФРС США, чья

диаметрально противоположная риторика спровоцировала скачок волатильности на финансовых площадках. В частности, глава ФРБ Атланты Локхарт призвал к «серьезному обсуждению» ставок на сентябрьском заседании. А вот его коллега Лэл Брейнард отметила, что американский ЦБ должен противостоять низким темпам роста ВВП и слабой инфляции, которые угрожают Европе и Японии, однако в данный момент ситуация не слишком располагает к повышению ставки. В целом, представители ФРС, судя по их заявлениям, могут решиться на повышение ставки уже на сентябрьском заседании. Если это действительно произойдет, стоит ожидать новой волны паники на фондовых рынках, а также очередного этапа укрепления доллара США. Вплоть до 21 сентября, когда вердикт по ставке будет вынесен, мировые площадки будут чутко реагировать на любые новости по данному вопросу.

С учетом наблюдаемого в данный момент негатива, у российского рынка не так много шансов на возобновление роста. Мы по-прежнему считаем, что при сохранении негативной динамики на рынке энергоносителей коррекция

российских индексов продолжится. Целью на ближайшие дни по ММВБ является отметка 2000.

Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс