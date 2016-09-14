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Курсы валют в Иркутске: 14 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,55 руб., евро - 73,56 руб

14 сентября 2016

14 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-65,15 рубля за доллар, курс продажи составил 65,46-68,1 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 55 коп. и составил 65,15 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 65 коп. и составил 65,46 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 66-73,15 рубля за евро, курс продажи составил 73,49-76,6 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 55 коп. и составил 73,15 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 66 коп. и составил 73,49 руб. Такой курс евро продажи предложил Бинбанк.

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