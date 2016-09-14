Комментарии

Формально рынок продолжает находиться в рамках восходящего тренда

На мировых рынках сохраняется повышенная волатильность, снижение наблюдается практически по всем классам рыночных активов – от акций и облигаций (включая UST), до нефти и драгоценных металлов. Ключевым источником раздражения выступает рынок акций США – здесь наблюдается усиление негативных настроений ввиду опасений, что промедление с повышение ставки ФРС является сигналом о недостаточной уверенности регулятора в силе американской экономики, что позволяет более консервативно оценивать динамику корпоративных прибылей. К тому же, инвесторы были обеспокоены ходом президентской кампании в США. Но мы думаем, что давление на рисковые активы в середине недели может ослабнуть: поспособствуют этому как новости M&A (Bayer близок к покупке Monsanto), так и ожидаемое возвращение к предвыборной гонке Х.Клинтон, что снижается политические риски. Вместе с тем, значительный рост с текущих уровней затруднен, и пока можно скорее говорить о замедлении спада, чем о возврате рынков в состояние безмятежного роста в условиях низкой волатильности. Из числа значимых ожидаемых событий до конца недели стоит отметить саммит ЕС, на котором вновь будут обсуждаться последствия выхода Великобритании из ЕС, а также данные макростатистики по США и заседание Банка Англии.

Российский фондовый рынок реагирует на негативную конъюнктуру и демонстрирует планомерное снижение последние несколько сессий. В целом пониженная активность торгов пока указывает скорее на нежелание крупных участников продавать рублевые активы, но заметный рост с текущих уровней затруднен слабостью ценовой конъюнктуры рынка нефти и возрастанием волатильности на глобальных рынках, вызванной сокращением аппетита к риску из-за опасений за перспективы мировой экономики.

Мы полагаем, что сегодня открытие может пройти в слегка положительной зоне, что станет следствием улучшения конъюнктуры внешних рынков. Формально рынок продолжает находиться в рамках восходящего тренда, что позволяет рассчитывать на развитие отскока в направлении 2015-2020 пунктов. При стабилизации внешнего фона до пятницы вероятна консолидация вблизи текущих уровней. При этом заседание Банка России и решение S&P по кредитному рейтингу РФ сформируют настроения в конце недели.

Илья Фролов, Промсвязьбанк